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17.01.2020
Son dakika: CHP’nin 37. Olağan Kurultay tarihi belli oldu
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta gerçekleştirilecek. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultayın ilk gününde genel başkanlık, ikinci gününde ise PM üyelerinin seçimi olacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş anlattı.
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