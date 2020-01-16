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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
PKK'YA SINIR ÖTESİ OPERASYON! ÖLDÜRÜLDÜLER

Son dakika haberine göre; 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 ’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada (MSB) "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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