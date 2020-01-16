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Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan İran ile önemli temas

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA ÖNEMLİ TEMAS

Milli ; Savunma Bakanı Tuğg. Hatemi ve İran Gnkur. Bşk. Tümg. Bakıri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Milli , Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar sabah saatlerinde ilk olarak İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile konuştu.

Bakan Akar, daha sonra İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Her iki telefon görüşmesinde başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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