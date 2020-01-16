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YSK'da kritik süreç! İlk isim belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
YSK'DA KRİTİK SÜREÇ! İLK İSİM BELLİ OLDU

Yargıtay ve Danıştay’da 6 yeni üyesinin belirlenmesi için yapıldı. Oylamalar sonucunda sadece Yargıtay 21. üyesi salt çoğunluğun üzerinde oy alarak üyeliğine seçildi.

() Başkanı ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni üyelikler için Yargıtay ve Genel Kurullarınca yapılan seçimlerin ilk turları tamamlandı.

YSK ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

Güven dahil 6 üyeden boşalan üyelikler için Yargıtay ve Danıştay'dan 3'er üye belirlenmesi için yapıldı. Yargıtay yapılan seçimin ilk turunda, adaylardan Yargıtay 21. Üyesi üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alarak YSK üyeliğine seçildi. Diğer adaylar Mahmut Akgün, Ali Karaıslı, Ömer Kızılkaya ile Orhan Usta yeterli oyu alamadı. Yargıtay'daki seçimler, salı gününe bırakıldı.

SEÇİM HAFTAYA DEVAM EDECEK

Danıştay Büyük Genel Kurulunca, yapılan seçimde ise adaylar Cevdet Malkoç, Ekrem Özübek, Adil Memiş, Hasan Önal, Bilge Apaydın, Ali Ürker ve Battal Öğüt yeterli çoğunluğa ulaşamadı. Danıştay'daki seçime de gelecek hafta devam edilecek. YSK'da, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak.

AYNI GÜN SONRA ERECEK

Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın da görev süreleri aynı gün sona erecek. Toplam 6 üyenin seçilmesinin ardından yeni üyeler 24 Ocak'ta göreve başlayacak. YSK'nın seçilen yeni üyeleri toplanarak, kendi aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkanı belirleyecek.

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