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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE MESAJI

Başkan , 'de atış eğitimi sırasında şehit olan piyade sözleşmeli erler ve 'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan , 'de atış eğitimi sırasında şehit olan piyade sözleşmeli erler ve 'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, Hakkari'de atış eğitimi sırasında şehit olan Miyanyedi ve Kaplan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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