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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Danimarka uyruklu terörist sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020
BAKANLIK DUYURDU! SINIR DIŞI EDİLDİ

Son dakika haberine göre , uyruklu bir yabancı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.

detaylar gelecek...

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