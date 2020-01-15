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Putin Medvedev'in yerine başbakan adayını önerdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
İŞTE PUTİN'İN ADAY GÖSTERDİĞİ İSİM!

Devlet Başkanı , Başkanı Mihail Mişustin’i, ’den boşalan başbakanlık görevine önerdi. Duma'ya uluşan Mişustin'le ilgili adaylık teklifinin oylaması yarın gerçekleştirilecek.

Kremlin yapılan açıklamada, Putin'in Mişustin'le görüşerek başbakanlık görevini teklif ettiği belirtildi.

DUMA'YA SUNULDU

Mişustin'in görevi kabul ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Putin'in adaylık teklifini, onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğu kaydedildi.

YARIN YAPILACAK

Duma Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Duma'ya uluşan Mişustin'le ilgili adaylık teklifinin oylaması yarın gerçekleştirilecek.

İSTİFAYI ONAYLADI

, bugün Putin'e hükümetin istifasını sunmuş, Putin de istifayı onaylamıştı. 1966 yılında 'da doğan Mişustin, 2010'dan bu yana başkanlığı görevini yürütüyordu.

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