Putin Medvedev'in yerine başbakan adayını önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’i, Dmitriy Medvedev’den boşalan başbakanlık görevine önerdi. Duma'ya uluşan Mişustin'le ilgili adaylık teklifinin oylaması yarın gerçekleştirilecek.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin'in Mişustin'le görüşerek başbakanlık görevini teklif ettiği belirtildi.

DUMA'YA SUNULDU

Mişustin'in görevi kabul ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Putin'in adaylık teklifini, onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğu kaydedildi.

YARIN YAPILACAK

Duma Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Duma'ya uluşan Mişustin'le ilgili adaylık teklifinin oylaması yarın gerçekleştirilecek.

İSTİFAYI ONAYLADI

Dmitriy Medvedev, bugün Putin'e hükümetin istifasını sunmuş, Putin de istifayı onaylamıştı. 1966 yılında Moskova'da doğan Mişustin, 2010'dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi başkanlığı görevini yürütüyordu.