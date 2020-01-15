15 Ocak 2020, Çarşamba
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Rabia Naz davasında yeni gelişme! Polis amiri Hüseyin Emir, Meclis komisyonuna bilgi verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
RABİA NAZ DAVASINDA YENİ GELİŞME!

'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen Vatan'ın ölümünün araştırılması için kurulan 'nda bilgi veren ve , ölü muayene tutanağını göstererek "Şu ayağın üzerinden en az bir tonluk araç geçmesi durumunda herhangi bir iz kalmaması mümkün değil. Kızımızın vücudundaki izlere bakıldığında bir darbe belirtisi görmüyoruz" dedi.

Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için kurulan , AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Başkan Aydoğdu, komisyonda bugüne kadar 40'tan fazla kişiyi dinlediklerini belirterek komisyonunun bitiş tarihinin 26 Ocak'tan 26 Şubat'a kadar uzatılmasına oy birliğiyle karar verildiğini belirtti.

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