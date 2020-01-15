Rabia Naz davasında yeni gelişme! Polis amiri Hüseyin Emir, Meclis komisyonuna bilgi verdi

Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda bilgi veren Teknik Takip ve İşletme Büro Amiri Hüseyin Emir, ölü muayene tutanağını göstererek "Şu ayağın üzerinden en az bir tonluk araç geçmesi durumunda herhangi bir iz kalmaması mümkün değil. Kızımızın vücudundaki izlere bakıldığında bir darbe belirtisi görmüyoruz" dedi.

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Başkan Aydoğdu, komisyonda bugüne kadar 40'tan fazla kişiyi dinlediklerini belirterek komisyonunun bitiş tarihinin 26 Ocak'tan 26 Şubat'a kadar uzatılmasına oy birliğiyle karar verildiğini belirtti.