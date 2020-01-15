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Öldürülen beyaz kamuflajlı PKK'lılar kameraya böyle yansıdı! Görüntülere A Haber ulaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
ÖLDÜRÜLEN PKK'LILAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

kuzeyinde Pençe Harekatları devam ediyor. Operasyon sırasında güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki beyaz kamuflajlı teröristler kameraya yansıdı.

Görüntüler, 'nın devam ettiği Haftanin bölgesinden geldi. A 'in ulaştığı özel görüntülerde teröristler karlı bölgede tırmanış yapıyor. Üs bölgesinin termal kamerasına yansıyan biri kadın üç teröristin beyaz kamuflaj giydiği görülüyor.

Öldürülen beyaz kamuflajlı PKK'lılar kameraya böyle yansıdı! Görüntülere A Haber ulaştı ÖLDÜRÜLEN BEYAZ KAMUFLAJLI PKK'LILAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI! GÖRÜNTÜLERE A HABER ULAŞTI



Üzerilerinde ağır silahlar olan teröristler, bir süre sonra üs bölgesine ateş açıyor.

Termal kameralara yakalanmamak için beyaz kamuflaj giyen teröristler SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

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