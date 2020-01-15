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Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'a FETÖ'den hapis cezası!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020
ESKİ YARGITAY ÜYESİ YILDIRIM'A FETÖ'DEN HAPİS CEZASI!

Son dakika haberine göre; Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi yöneticiliğinden 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi yöneticiliğinden 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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