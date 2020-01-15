Son dakika: Wikipedia'ya erişim engeli kaldırıldı

Son dakika haberine göre... Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Mahkemenin kararı; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı. Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı.

ÖN İZLEME ÖZELLİĞİ



Wikipedia platforma yaptığı güncelleme ile sayfalara ön izleme özelliği getirdi. Bu yöntem sayesinde makalenin konusunu anlayarak tıklayıp, tıklamama kararı da verilebilecek.

WIKIPEDIA NE ZAMAN AÇILACAK?

Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi. Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin BTK'ya gönderdiği yazıda,denildi.