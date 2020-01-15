15 Ocak 2020, Çarşamba
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Son dakika: Wikipedia'ya erişim engeli kaldırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
WİKİPEDİA'YA ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI

Son dakika haberine göre... 'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, 1. kaldırıldı. Mahkemenin kararı; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

'nin, 'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, 'de yayımlandı. Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı. Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, 1. kaldırıldı.

ÖN İZLEME ÖZELLİĞİ

Wikipedia platforma yaptığı güncelleme ile sayfalara ön izleme özelliği getirdi. Bu yöntem sayesinde makalenin konusunu anlayarak tıklayıp, tıklamama kararı da verilebilecek.

WIKIPEDIA NE ZAMAN AÇILACAK?

Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi. Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin BTK'ya gönderdiği yazıda, "Anayasa Mahkemesi'nin 26.12.2019 tarihli kararı gereğince hakimliğimizin 29.04.2017 tarihli kararının kaldırılmasına, www.wikipedia.org adlı internet sitesine uygulanan erişim engelinin sonlandırılmasına, bu siteye tümüyle erişimin sağlanmasına, kararın yerine getirilmesi için bir örneğinin derhal Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderilmesine karar verildi" denildi.

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