İstanbul Kadıköy'de çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
Son dakika haberi...Arabanın içindeki kadının düşmesine sebep olan çekici operatörü hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği: Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı.
Son dakika haberi...Arabanın içindeki kadının düşmesine sebep olan çekici operatörü hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği: Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı.
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