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İstanbul Kadıköy'de çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
O TRAFİK POLİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI!

Son dakika haberi...Arabanın içindeki kadının düşmesine sebep olan çekici operatörü hakkında önemli bir gelişme yaşandı. 'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı.

Son dakika haberi...Arabanın içindeki kadının düşmesine sebep olan çekici operatörü hakkında önemli bir gelişme yaşandı. 'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı.

İstanbul'da çekiciden düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın o anları anlattı İSTANBUL'DA ÇEKİCİDEN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN YAŞLI KADIN O ANLARI ANLATTI

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