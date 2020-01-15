BİZE ULAŞIN
15.01.2020
İstanbul'da çekiciden düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın o anları anlattı
İstanbul'da çekici aracının sürücüsü bir otomobili çektiği sırada içindeki Leyla Çetinkal'ı (85) fark etmedi. Yaşlı kadın aracın çekildiğini hissedince kapıyı açtı ve metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı. 85 yaşındaki kadının ölümden döndüğü o anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan Çetinkal'ın yaşadığı o anları anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.