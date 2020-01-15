İstanbul'da çekiciden düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın o anları anlattı

İstanbul'da çekici aracının sürücüsü bir otomobili çektiği sırada içindeki Leyla Çetinkal'ı (85) fark etmedi. Yaşlı kadın aracın çekildiğini hissedince kapıyı açtı ve metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı. 85 yaşındaki kadının ölümden döndüğü o anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan Çetinkal'ın yaşadığı o anları anlattı.