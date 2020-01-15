ABD Başkanı Donald Trump miting alanında Süleymani'ye küfür etti
Seçim mitinginde, öldürülen İranlı komutanı hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani’nin bombalar sebebiyle kolunu ve bacağını kaybeden yüzlerce insanın kaybından sorumlu olduğunu söyleyerek kürsüden küfür etti. Trump Süleymani'nin bir "o. çocuğu" olduğunu söyledi.
İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yapılan hava saldırısı sonucunda öldürülmesi, ABD-İran geriliminde büyük kırılmaya yol açtı. Süleymani'nin öldürülmesinin etkileri ABD'nin iç siyasetine kadar uzadı.
ÖNCEKİ SÖZLERİNİ TEKRAR ETTİ VE...
ABD'de Cumhuriyetçilerin saldırıyı desteklemesinin yanında Trump'ın Demokrat muhalifleri, saldırıyı her fırsatta eleştirerek ülkenin savaşın eşiğine getirildiğini her fırsatta tekrar etti.
KÜFÜR ETTİ
Süleymani'nin çok çok daha önce öldürülmesi gereken bir canavar olduğunu söyleyen Trump, kolu ve bacağı olmayan yüzlerce insanın sorumlusunun Süleyamani'nin yola döşediği bombalar olduğunu söyledi.
ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı: "Etrafta gördüğünüz, kolu ve bacağı olmayan birçok kadın ve erkeği Süleymani bu hale getirdi. İşte onun sevdiği şeyler bunlardı. O, yol kenarı patlayıcılarını severdi. Irak'taki, Afganistan'daki binlerce ama binlerce yol kenarı bombasının kralı oydu. Şu an kolu ve bacağı olmayan insanların büyük çoğunluğunun nedeni bu o. çocuğudur."
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