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15.01.2020

ABD Başkanı Donald Trump miting alanında Süleymani'ye küfür etti

Seçim mitinginde, öldürülen İranlı komutanı hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani’nin bombalar sebebiyle kolunu ve bacağını kaybeden yüzlerce insanın kaybından sorumlu olduğunu söyleyerek kürsüden küfür etti. Trump Süleymani'nin bir "o. çocuğu" olduğunu söyledi.

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