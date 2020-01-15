15 Ocak 2020, Çarşamba
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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
MİT VE TSK'DAN ORTAK OPERASYON! HEPSİ YOK EDİLDİ

Gelen son dakika haberine göre; MİLLİ , 'ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda 6 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

'ın kuzeyinde ve koordinasyonunda yürütülen hava destekli operasyonda 6 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

"İNLERİ BAŞLARINI YIKILACAK"

Milli yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadesine yer verildi.

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