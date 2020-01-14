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Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL

Başkan , Ermenileri 85'inci 'ı kabul etti. 'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan , Ermenileri 85'inci 'ı kabul etti.

'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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