Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti
Giriş Tarihi: 14.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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