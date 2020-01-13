13 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilisinden İBB’ye metro ve yol tepkisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
İBB'DEN VATANDAŞA ZULÜM!

(), günlük 100 bin kişi hareketinin beklendiği, dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile hizmet verecek 'nin metrosunun ve kara yollarının yapımını durdurduğu iddia edildi.

Ulaştırma ve Basın Müşaviri Turan Özyanık, tarafından durdurulan ve kara yolu inşaatlarına ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ ALMASI ENGELLENİYOR

İBB tarafından, günlük 100 bin kişi hareketinin beklendiği dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile hizmet verecek 'nin metrosunun ve kara yollarının yapımın��n durdurulduğunu belirten Özyanık, "Bu nedenle İstanbulluların kaliteli sağlık hizmeti alması engelleniyor." ifadelerini kullandı.

MEVCUT İMALATLAR YEREL SEÇİMLER ÖNCESİNDE YAPILDI

Metrokent-Kayaşehir Metro hattında 4 istasyonda imalatlara başlanırken, çalışmaları etkileyen yolların trafiğe kapatıldığına dikkati çeken Özyanık, "Mevcut imalatlar yerel seçimler öncesinde yapıldı. Yerel seçimlerden sonra ihalesi, ödeneği ve müteahhidi olan çalışmalar durdurulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

HİZMET ETME MOTİVASYONUNUZUN NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK

Sağlık Kent Metro İstasyonu'nun hastane içerisinde bulunduğunu ve hastanenin açılabilmesi için metro inşaatının bitirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Özyanık, şunları kaydetti:

"Bizim motivasyonumuz millete hizmet etme ve dev projeleri ülkemize kazandırma aşkından geliyor ama asıl merak konusu, sizin İstanbul'a hizmet etme motivasyonunuzun ne zaman ortaya çıkacağıdır."

Ekrem İmamoğlu projeyi durdurdu! Başkan Erdoğan anında talimatı verdi EKREM İMAMOĞLU PROJEYİ DURDURDU! BAŞKAN ERDOĞAN ANINDA TALİMATI VERDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN