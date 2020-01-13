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Başkan Erdoğan, vefatının yıl dönümünde "Lefter Küçükandonyadis"i andı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, 19.07'DE PAYLAŞTI!

Başkan , futbolcu ve teknik direktör 'i vefat yıl dönümünde saygıyla andığını ifade etti. Başkan Erdoğan, Lefter'in fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Milli Takım ve 'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi 'ordinaryus' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan , "ordinaryüs" lakabıyla da tanınan futbolcu Küçükandonyadis'in vefatının 8. yılı dolayısıyla saat 19.07'de Twitter'da paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Lefter'in fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Milli Takım ve 'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi 'ordinaryus' 'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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