Rus Genelkurmay’ı duyurdu: Sivillerin tahliyesi için 3 yeni kontrol noktası açıldı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı İdlib’de sivillerin tahliyesi için üç yeni kontrol noktası açıldığını duyurdu. Suriye'de insanlar; yol, su ve insani yardımlardan faydalanabilmek umuduyla mevcut köyler ile kampların yakınlarına çadır kuruyor. Bu arada İdlib kırsalındaki Atme kasabası ve Kah köylerine kurulan çadır kentlerin kalabalık nüfusu son yaşanan göç dalgalarıyla daha da artıyor. Dev 'Çadır Şehirler" adeta metropolleri andırıyor.

Suriye'de, Esed rejimi ve Rusya'nın kasım ayında başlattığı saldırılar binlerce insanın göçüne neden oldu. Yeni yerleşim yeri arayanların büyük kısmı, yol, su ve insani yardımlardan faydalanabilmek umuduyla mevcut köyler ile kampların yakınlarına çadır kuruyor.

BAZI ÇADIRLAR 3 AİLEYE BARINAK OLUYOR

Yerleşecek çadır bulamayanlar ise yardım ulaşana kadar yakınlarının çadırlarına sığınıyor. Bu nedenle bazı çadırlar 2-3 aileye barınak olabiliyor. Göçü en yoğun yaşayan bölgelerin başında, yaklaşık 4 yıl önce Hatay sınırı yakınlarına kurulan Atme ve Kah kampları geliyor.

KALABALIK GİDEREK ARTIYOR

Birbirine 5-6 kilometre mesafede bulunmasına karşın her gün artan nüfuslarıyla birleşmeye yaklaşan bu kamplar, son göçlerle daha da kalabalıklaştı.

600 BİN KİŞİYİ BARINDIRIYOR

Büyük bölümü altyapısız, derme çatma çadırlarla dolu bu kamplar ve yakın çevresi, yaklaşık 600 bin kişiyi barındırıyor. AA'nın havadan görüntülediği uçsuz bucaksız dev "Çadır Şehirler" adeta metropolleri andırıyor.