Sınavsız personel alımı müjdesi! İnönü Üniversitesi 101 personel alımı yapacak! İşte, başvuru şartları…
İnönü Üniversitesi 101 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına göre 91 hemşire olmak üzere toplam 101 sağlık personeli alınacak. Personel alım sürecinde herhangi bir sınav söz konusu olmayacak. Adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esasına göre sıralanacak. İşte, İnönü Üniversitesi personel alımı başvuru şartları!
İnönü Üniversitesi 101 sözleşmeli personel alımı müjdesi! İnönü Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir? Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına göre 91 hemşire olmak üzere toplamda 101 sağlık personeline kadro açıldı. Sınavsız personel alımı için adaylar şimdiden başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, İnönü Üniversitesi personel alımı başvuru süreci hakkında merak edilenler!
İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Adayların tümünden 2018 yılı KPSSP3 puanı isteniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
- AK Parti kurmaylarından teşkilatlara uyarı
- "Elinizdeki kanları tiyatro oyunuyla temizleyemezsiniz"
- Cumhuriyet Gazetesi sosyal medyada alay konusu oldu!
- AK Parti'den flaş Mansur Yavaş hamlesi
- 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Başkan Erdoğan milyonların gönlünü kazanan Genç ile görüştü
- CHP'li Türker Ertürk'ten skandal paylaşım!
- Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Serrac görüşmesi sona erdi
- Takdir teşekkür hesaplama: Takdir, teşekkür alma şartları!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sınavsız personel alımı müjdesi! İnönü Üniversitesi 101 personel alımı yapacak! İşte, başvuru şartları…
- 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- BİM aktüel 17 Ocak: BİM aktüel ürünler kataloğu çeşit çeşit… İşte haftanın BİM ürünleri!
- Takdir teşekkür hesaplama: Takdir, teşekkür alma şartları! Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç puan?
- Karneler için geri sayım! Öğretmen karne görüşleri: Lise, ortaokul anlamlı karne görüşleri!
- EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- Türkiye onu konuştu… Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!
- Milliler finale yükseldi!
- Ümmü Gülsün Genç kimdir? Milyoner’e katılan Ümmü Gülsün hastalığı nedir, ne kadar kazandı?
- Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?
- Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?
- Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır?