Sınavsız personel alımı müjdesi! İnönü Üniversitesi 101 personel alımı yapacak! İşte, başvuru şartları…

İnönü Üniversitesi 101 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına göre 91 hemşire olmak üzere toplam 101 sağlık personeli alınacak. Personel alım sürecinde herhangi bir sınav söz konusu olmayacak. Adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esasına göre sıralanacak. İşte, İnönü Üniversitesi personel alımı başvuru şartları!

İnönü Üniversitesi 101 sözleşmeli personel alımı müjdesi! İnönü Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir? Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına göre 91 hemşire olmak üzere toplamda 101 sağlık personeline kadro açıldı. Sınavsız personel alımı için adaylar şimdiden başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, İnönü Üniversitesi personel alımı başvuru süreci hakkında merak edilenler!

İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Adayların tümünden 2018 yılı KPSSP3 puanı isteniyor.