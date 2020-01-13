Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li Bakan Pompeo ile görüştü
Giriş Tarihi: 13.01.2020
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.Detaylar gelecek...
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