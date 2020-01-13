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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li Bakan Pompeo ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU ABD'Lİ POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı.

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