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İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında yorumlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
İTALYA BAŞBAKANI: ERDOĞAN'DA BÖYLE BİR İZLENİMİM OLMADI

Ankara'yı ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye'nin Libya için yaptığı girişimleri olumlu bulduğunu söyledi. Libya'da kimsenin sadece kendi çıkarları için hareket etmemesi gerektiğini de savunan Conter, "Erdoğan’da da böyle bir izlenimim olmadı" dedi.

Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'da Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle tesis edilen ateşkese olumlu baktığını söyledi.

Conte, Ankara'dan ayrılmadan önce İtalyan basınına Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN İÇİN "ÇIKARLARI İÇİN OYNAMAYI DÜŞÜNMEZ" İFADELERİ

İtalya'nın Libya'da demokratik bir süreç başlatmak istediğini, bunun da zaman aldığını anlatan Conte, "Bunun için çeşitli adımlardan geçmeliyiz, gündemi Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile paylaşıyoruz ve tabii diğer tüm aktörlerin birleşmesi gerekecek. Libya'da başrolde olabilecek tek bir devlet yok, öyle ki bir çatışma var. Böyle düşünmek kibirli ve gerçekçi olmayan bir tutum olur. Libya'da kimse kendi kişisel çıkarları için rol oynamayı düşünemez. Şunu söylemem lazım ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da böyle bir izlenimim olmadı." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Libya krizinde bir tarafta yer alamayacağını, bunun tarihi, ekonomik, kültürel nedenleri olduğunu belirten Conte, "Biz nüfuz gücümüzü Libya halkının refahı, özerkliği ve bağımsızlığına yönlendirmek istiyoruz. Libya halkı için çalışmalıyız." dedi.

Conte, kendilerini, barış sürecinin kolaylaştırıcılarından biri olarak tanımlarken, dış politikada bu tür karmaşık durumları, statlardaki taraftarlar gibi heyecanla ele almamaları gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMİNE OLUMLU BAKIYORUM"

Giuseppe Conte, "Türk ve Rus girişimine olumlu bakıyorum. Şimdi bu önemli sonuç ancak iki ülke bütün ajandayı dikte edemez. Bu nedenle Berlin'de hepimiz birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Başbakan Conte, İtalyan basınında, kendisinin çarşamba günü Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı Roma'da bir araya getirmek istediğine dair yorumlar gördüğünü ifade ederek, "Bunu dile getirmek, Libya dosyasını bilmediğiniz anlamına gelir. Böyle bir şey kesinlikle düşünülmedi. Ben bunu geçen yıl deneyimledim. Daha savaş yokken düzenlediğimiz Palermo Zirvesi'nde onları bir masaya oturtmanın zorluğunu gördüm." dedi.

İtalya Başbakanı, Ankara'dan ayrılarak, Libya gündemli turunun ikinci ayağı olan Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçti.

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yi kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN, İTALYA BAŞBAKANI CONTE'Yİ KABUL ETTİ
Son dakika: Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’den flaş açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLE İTALYA BAŞBAKANI GİUSEPPE CONTE’DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

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