Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen, teröristleri manastırda saklamış
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanan Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen, PKK'lı teröristleri manastırda sakladığı ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen terör soruşturması kapsamında Süryanilerin yoğunlukta yaşadığı Nusaybin ilçesindeki Üçyol ve Üçköy kırsal mahallelerine 9 Ocak günü düzenlenen operasyonda Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen, Üçköy Muhtarı Joseph Yar'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
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