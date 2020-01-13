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Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen, teröristleri manastırda saklamış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
MARDİN'DE BÜYÜK ŞOK! MANASTIRDA SAKLAMIŞ

'in ilçesinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanan rahibi , 'lı teröristleri manastırda sakladığı ortaya çıktı.

ekipleri, 'nda yürütülen terör soruşturması kapsamında Süryanilerin yoğunlukta yaşadığı ilçesindeki Üçyol ve Üçköy kırsal mahallelerine 9 Ocak günü düzenlenen operasyonda rahibi , 'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

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