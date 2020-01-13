14 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması geldi mi?

14 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi sorusuna ilde yaşayan öğrenciler yanıt arıyor. Van kar tatili var mı? Van’da yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretimde aksamalar yaşanıyor. Dün için yapılan açıklamada Van merkez, İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar tatil edilmişti. Peki, Van 14 Ocak okullar tatil mi? Gözler Van Valiliği kar tatili açıklamasına çevrildi. İşte detaylar…

Soğuk hava ve kar yağışı Van'ı etkisi altına aldı. 14 Ocak Van'da yarın okullar tatil mi sorusu gündeme oturdu. Van kar tatili var mı? İlde yaşayan binlerce öğrenci ve veli Van yarın okullar tatil mi sorusuna cevap arıyor. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Van'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava bu gece de devam edecek. İlde bu gece hissedilen sıcaklıkların -13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Peki, 14 Ocak Salı Van'da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…

VAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (14 OCAK)

14 Ocak Van okul tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

VAN'DA 13 OCAK TATİL EDİLMİŞTİ

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van merkez İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edilmiştir" denildi.

VAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Van çevrelerinde devam eden kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.