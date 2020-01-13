FETÖ'den tutuklanan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkındaki iddianame tamamlandı
İzmir'de Urla Belediyesi'nin eski başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında iddianame hazırlandı. Oğuz, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanacak.
İzmir'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
TUTUKLANDI VE GÖREVDEN ALINDI
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile telefonda görüştüğü ileri sürülen Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, geçen 16 Aralık'ta ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı. Oğuz, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı ve görevden alındı.
-TUTUKLULUK HALİ-
Oğuz'un avukatı, müvekkilinin tutuklanması kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğun usule ve yasaya aykırı olmaması ve sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekçesiyle Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.
"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK"
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianameyi 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Duruşma tarihinin ilerleyen günlerde belli olacağı belirtildi.
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