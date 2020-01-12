12 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu, Luigi Di Maio ile Libya'yı konuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
TÜRKİYE İLE İTALYA ARASINDA ÖNEMLİ TEMAS

Son dakika haberi... Bakanı , İtalya Dışişleri Bakanı ile görüştü. İki bakan meselesini ele aldı.

Bakanı ve İtalya Dışişleri Bakanı telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefonda görüştü.

İki bakan meselesini ele aldı.

İtALYA BAŞBAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 13 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İtalya Başbakanı Conte'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı bu ilk ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, Libya başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN