Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu, Luigi Di Maio ile Libya'yı konuştu

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. İki bakan Libya meselesini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefonda görüştü.

İki bakan Libya meselesini ele aldı.



İtALYA BAŞBAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 13 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.



İtalya Başbakanı Conte'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı bu ilk ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, Libya başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.