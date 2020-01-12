Bakan Mustafa Varank, 2023 için Türkiye'nin sanayi ve teknoloji hedefini açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yıl boyunca atacağımız adımlarla, bu büyüme oranlarını orta ve uzun vadeye de yaymaya devam edeceğiz. Türkiye 2023 yılını, çok sağlam bir sanayi ve teknoloji altyapısıyla karşılayacak." açıklamasında bulundu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Ekonomik görünüm günbegün canlanıyor. Geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren büyüme eğilimine geçmiş durumdayız. Faizler düşüyor, enflasyon hedefin de altında kaldı. Ekonomiye olan güven artıyor, iç talep canlanıyor. İhracatta rekorlar kırıyoruz yani dış talep cephesi de aslında gayet kuvvetli. Dolayısıyla bu sene ekonomik büyümenin güçlendiği bir yoldayız." ifadelerini kullandı.
2023 HEDEF��
Varank, "Yıl boyunca atacağımız adımlarla, bu büyüme oranlarını orta ve uzun vadeye de yaymaya devam edeceğiz. Türkiye 2023 yılını, çok sağlam bir sanayi ve teknoloji altyapısıyla karşılayacak." dedi.
"Gümüşhane'nin en büyük kamu yatırımlarından biri olan İş Geliştirme Merkezinin resmi açılışını yapacağız." ifadelerini kullanan Varank, "8-8,5 milyon avroluk bu yatırım, Bakanlığımızın Rekabetçi Sektörler Programı sayesinde hayat buldu. Biz buraya şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın ismini vermek istiyoruz. Biz şehidimizin aziz hatırasını bu merkezde yaşatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
"BU TERÖR BELASINDAN EBEDİYYEN KURTULACAĞIZ"
Bakan Varank "Güvenlik güçlerimiz hem içeride hem dışarıda oldukça başarılı operasyonlar yürütüyor. Biz de siyasiler olarak, terörün üzerine en sert şekilde gidiyor, bu konuda en ufak bir zaaf göstermiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, nasıl ki bu ülkenin başına bela olan yüzlerce dertten kurtulduysak inşallah bu terör belasından da ebediyyen kurtulacağız." dedi.
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