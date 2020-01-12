Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nda konuşuyor.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nda konuşuyor.
Bahçeli, "Adına demokrasi demişler, terörü saklamışlardır. Emperyal hevesleri olan ülkeler Orta Doğu'yu parsel parsel taksim etmişlerdir" dedi.
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