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Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
CANLI YAYIN - BAHÇELİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Son dakika haberi... Genel Başkanı , partisinin "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nda konuşuyor.

Genel Başkanı , partisinin "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nda konuşuyor.

Bahçeli, "Adına demokrasi demişler, terörü saklamışlardır. Emperyal hevesleri olan ülkeler Orta Doğu'yu parsel parsel taksim etmişlerdir" dedi.
AHaber CANLI YAYIN

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