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12.01.2020

Son dakika: Devlet Bahçeli: Bunu söyleyenler tarih ve coğrafya cahilleridir

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nda konuştu. Bahçeli, "Türkiye’nin olmadığı bir Orta Doğu veya Akdeniz tablosunda kuşun kurdun hayat hakkı olmayacaktır” dedi. Öte yandan Bahçeli, "Ne işimiz var Suriye'de ne işimiz var Libya'da? diyenler tarih ve coğrafya cahilleridir." şeklinde konuştu. Bahçeli'nin konuşmasında bir dikkat çeken ifade ise, "On yıllardır ağlarını ören emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır." açıklaması oldu.

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