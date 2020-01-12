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Hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
IRAK'IN KUZEYİNE PKK OPERASYONU!

dakika haberi... 'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist, yapılan hava destekli operasyonla .

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi bölgesinde tespit edilen 2 'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla . Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında, azim ve kararlılıkla devam edecek." denildi.

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