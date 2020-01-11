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Başkan Erdoğan, Rus lider Putin ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, RUS LİDER PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.

Başkan ve Rusya Devlet Başkanı telefonda görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan açıklama şöyle:

"Taraflar Türk Rus mutabakatı gereğince 'daki son durumu ele aldılar. İki lider Berlin'de Libya konusunda düzenlenecek uluslararası konferansa katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladılar. ve Libya konusunda sürekli iletişimde kalma konusunda mutabıklar."

Başkan Erdoğan, Rus lider Putin ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, RUS LİDER PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

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