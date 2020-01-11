Başkan Erdoğan, Rus lider Putin ile görüştü
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
Kremlin Sarayından yapılan açıklama şöyle:
"Taraflar Türk Rus mutabakatı gereğince Libya'daki son durumu ele aldılar. İki lider Berlin'de Libya konusunda düzenlenecek uluslararası konferansa katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladılar. Suriye ve Libya konusunda sürekli iletişimde kalma konusunda mutabıklar."
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