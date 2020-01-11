İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2019'da Türkiye tarihinin en yüksek uyuşturucu yakalama miktarına ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı, 2019 yılında toplam ele geçirilen skank, eroin, kokain, metamfetamin, sentetik ecza ile Türkiye tarihinin en yüksek yakalama miktarına ulaşıldığını açıkladı.

2019 yılında toplam 148 bin 828 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 219 bin 970 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınanların 25 bin 931'i tutuklandı.

2019 yılında toplam ele geçirilen skank, eroin, kokain, metamfetamin, sentetik ecza ile Türkiye tarihinin en yüksek yakalama miktarına ulaşıldı.

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