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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2019'da Türkiye tarihinin en yüksek uyuşturucu yakalama miktarına ulaşıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
BAKANLIK DUYURDU! TARİHİNİN EN YÜKSEK MİKTARI

, 2019 yılında toplam ele geçirilen skank, eroin, kokain, metamfetamin, sentetik ecza ile tarihinin en yüksek yakalama miktarına ulaşıldığını açıkladı.

2019 yılında toplam 148 bin 828 operasyonu düzenlendi. 219 bin 970 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınanların 25 bin 931'i tutuklandı.

2019 yılında toplam ele geçirilen skank, eroin, kokain, metamfetamin, sentetik ecza ile tarihinin en yüksek yakalama miktarına ulaşıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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