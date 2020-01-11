Havacılığa Türkiye ve THY damgası: Dünyanın en büyük 10'uncu havayolu gösterildi

Havacılık sektörü üzerine uluslararası araştırmalar yapan şirketin son 10 yıllık analizine göre havacılıkta en hızlı büyüyen ülke Türkiye gösterilirken, 126 ülke ile dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olan ve ortalama 1300 uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları koltuk kapasite ile dünyanın en büyük 10'uncu havayolu olarak gösterildi. Geçtiğimiz 10 yılda uçak filosunu ve uçuş ağını artıran Türk Hava Yolları, 2018 yılını 74,2 milyon yolcu taşıyarak tamamladı. Transit yolcu sayısını ise yüzde 5,4 artış ile 24 milyon 569 bine yükseltti.

Türkiye geneli havalimanlarında 2019 yılında direkt transit yolcularla beraber 209 milyon 92 bin 548 yolcu geçiş yaptı. Bu yolcuların 100 milyon 140 bini iç hatlar, 108 milyon 692 bini ise dış hat yolcularından oluştu. Geçtiğimiz yıl 713 bini dış, 839 bini ise iç hat olmak üzere üst geçişler de dahil 2 milyon 30 bin uçağa hizmet verildi.

EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE TÜRKİYE OLDU

Havacılık sektörü üzerine uluslararası araştırmalar gerçekleştiren OAG'ın (Resmi Havayolu Rehberi) 2010-2019 yılları arasını kapsayan dönem için yaptığı incelemede dünya çapında, havacılıkta en hızlı büyüyen ülke Türkiye oldu. İncelemeye göre küresel havacılık pazarında ise son 10 yıla Türk Hava Yolları damga vurdu. Yapılan analizde 126 ülke ile dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olan ve ortalama 1300 uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları koltuk kapasite ile dünyanın en büyük 10'uncu havayolu olarak gösterildi.

KOLTUK KAPASİTELERİNDE İLK 10

1.American Airlines:265 milyon 43 bin 191

2.Delta Airlines: 243 milyon 372 bin 169

3.Southwest Airlines:210 milyon 911 bin 808

4.United Airlines:199 milyon 598 bin 329

5.Ryanair:151 milyon 419 bin 618

6.Chine Southern: 141 milyon 365 bin 190

7.China Eastern:134 milyon 200 bin 810

8.Easyjet:105 milyon 786 bin 369

9.Air China:93 milyon 627 bin 708

10.Türk Hava Yolları:93 milyon 355 bin 469

YOLCU SAYISI 74,2 MİLYONA ÇIKTI

Geçtiğimiz 10 yılda uçak filosunu ve uçuş ağını artıran Türk Hava Yolları, 2018 yılını 74,2 milyon yolcu taşıyarak tamamladı. Transit yolcu sayısını ise yüzde 5,4 artış ile 24 milyon 569 bine yükseltti. Şirket, 2009 yılında taşıdığı 25,1 milyon yolcu rakamını yaklaşık 3 kat artırdı.Uçuş ağı olarak 2009 yılında 156 noktaya uçan havayolu son 10 yılda uçuş ağını iki katın üzerinde genişleterek 318'e çıkardı.

"TURKISH CARGO EN BÜYÜK 7'NCİ HAVA KARGO MARKASI"

Kargo taşımacılığı rakamlarına göre ise Türkiye küresel havacılık pazarında yalnızca yolcu taşımacılığı dışında hava kargo taşımacılığında da yükselişe geçti. Türk Hava Yolları'nın alt markası olarak faaliyetlerini sürdüren Turkish Cargo son 10 yıldaki yükselişi ile dünyanın en büyük 7. hava kargo markası konumuna ulaştı. E-ticaret sektörünün gelişmesi ve Türk Hava Yolları'nın uçuş ağının genişlemesi ile Turkish Cargo uluslararası pazarlar da etkisini artırdı.

1,5 MİLYON TONUN ÜZERİNDE...

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamalara göre 2009 yılında 238 bin ton kargo taşıması gerçekleştiren Turkish Cargo 2019 yılında bu rakamı yüzde 500'ün üzerinde artırdı ve 1,5 milyon tonun üzerinde kargo taşıması gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'ndaki yeni tesisi, kargo uçakları ve stratejisi ile Turkish Cargo 2023 yılında dünyanın en iyi 5 hava kargo markasından birisi olmayı hedefliyor.