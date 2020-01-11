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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
TÜRKİYE-ABD ARASINDA KRİTİK TEMAS!

Gelen son dakika haberine göre; ile ABD'nin görüştü. Basına kapalı görüşmede önemli konular ele alındı ve tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi.

, dün 'da temaslarda bulunan ABD'nin ile 'da Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde görüşüyor. Basına kapalı görüşmede önemli konular ele alındı.

Türkiye ile ABD arasında 'Suriye' görüşmesi |Video TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA 'SURİYE' GÖRÜŞMESİ |VİDEO

BASINA KAPALI GÖRÜŞME

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler, İran ve ABD arasında yaşanan kriz ile bölgedeki diğer önemli gelişmeler gündeme geldi.

Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde evlerine geri dönüşü için ABD ile 17 Ekim 2019'da yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

ADİL VE ŞEFFAF SEÇİMLERİN GERÇEKLEŞMESİNE...

İdlib'teki çatışmaların artmasıyla ortaya çıkan insani kriz ve göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin arttırılması gerektiğinin altı çizildi. Suriye siyasi sürecinin başarıya ulaşması için Anayasa Komitesi çalışmalarına ve özgür, adil ve şeffaf seçimlerin gerçekleşmesine uluslararası toplumun daha fazla destek vermesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI YİNELENDİ

Görüşmede ayrıca, DAEŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi. Ayrıca bölgede artan gerilim ortamının yeni çatışmalar ve radikalleşmeyi arttırma ihtimali konusunda Türkiye'nin endişeleri dile getirildi.

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