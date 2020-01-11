Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey görüştü. Basına kapalı görüşmede önemli konular ele alındı ve tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Ankara'da temaslarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile İstanbul'da Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde görüşüyor. Basına kapalı görüşmede önemli konular ele alındı.
BASINA KAPALI GÖRÜŞME
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ
Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler, İran ve ABD arasında yaşanan kriz ile bölgedeki diğer önemli gelişmeler gündeme geldi.
Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde evlerine geri dönüşü için ABD ile 17 Ekim 2019'da yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı.
ADİL VE ŞEFFAF SEÇİMLERİN GERÇEKLEŞMESİNE...
İdlib'teki çatışmaların artmasıyla ortaya çıkan insani kriz ve göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin arttırılması gerektiğinin altı çizildi. Suriye siyasi sürecinin başarıya ulaşması için Anayasa Komitesi çalışmalarına ve özgür, adil ve şeffaf seçimlerin gerçekleşmesine uluslararası toplumun daha fazla destek vermesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.
TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI YİNELENDİ
Görüşmede ayrıca, DAEŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi. Ayrıca bölgede artan gerilim ortamının yeni çatışmalar ve radikalleşmeyi arttırma ihtimali konusunda Türkiye'nin endişeleri dile getirildi.
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