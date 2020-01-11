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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020
ÇAVUŞOĞLU, KANADALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

, telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'a 'da düşen uçakta hayatını kaybeden Kanada vatandaşları için başsağlığı diledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, , Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

, görüşmede Champagne'e, 'da düşen uçağındaki vatandaşları için taziyelerini iletti.

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 63'ü Kanada vatandaşı olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.

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