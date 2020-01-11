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Başkan Erdoğan'a 2. kez "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'A ANLAMLI ÖDÜL

ülkesi 'da yayımlanan gazetesince 2019 yılı "" sonuçları açıklandı. Gazetenin editörü Raşid Ebubekir, 2018 yılında da ödülün 'a verildiğini belirterek, "Hem İslam dünyasında hem de uluslararası camiada tartışmasız etkisi ve gücü nedeniyle bu sene de Erdoğan ilk sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

ülkesi 'da yayımlanan gazetesince 2019 yılı "" sonuçları açıklandı.

Gazetenin editörü Raşid Ebubekir, 2019 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü" sonuçlarını açıkladı.

Ebubekir, 2018 yılında da ödülün 'a verildiğini belirterek, "Hem İslam dünyasında hem de uluslararası camiada tartışmasız etkisi ve gücü nedeniyle bu sene de Erdoğan ilk sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman mazlumların yanında olduğuna dikkati çeken Ebubekir, "Erdoğan, Suriye, Myanmar, Keşmir ve Filistin konularında sesini her zaman yükseltti." dedi.

Ebubekir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuala Lumpur Zirvesi'nde de Müslümanların birlik ve beraberliği için çabaladığını kaydetti.

MESUT ÖZİL BEŞİNCİ SIRADA YER ALDI
İkincilik ödülü Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e, üçüncülük ödülü asıllı Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar'a, dördüncülük ödülü de Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'a verildi. Sıralamada beşinci ise Türk asıllı Alman futbolcu oldu.

Ayda iki defa çıkan Muslim News Nigeria, Nijerya'daki Müslümanlar başta olmak üzere İslam dünyasından haberleri sayfalarına taşıyor.

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