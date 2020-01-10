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Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL İLE GÖRÜŞECEK

Başkan , yarın Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı ile bir araya gelecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ile 'ye gerçekleştireceği çalışma ziyareti çerçevesinde 'da görüşecek.

Görüşmede, Türkiye- ilişkileri başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan, ziyaret, AB'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor.

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