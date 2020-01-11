11 Ocak 2020, Cumartesi
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TBMM, yeni yıl mesaisine başlıyor! AK Parti'den iki kanun teklifi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
MESAİ BAŞLIYOR! İŞTE İLK İKİ KANUN TEKLİFİ...

, yeni yılın ilk mesaisine Salı günü başlayacak. , '' ve 'Ürün Güvenliği'ne ilişkin iki ayrı kanun teklifini 'na sunacak.

'nin hazırladığı ve yaklaşık 38 maddeden oluşan içinde, kaçak ve imara aykırı yapıların yeniden yıkılarak eski haline getirilmesini amaçlayan, ''nda değişiklik öngören yasa teklifi, Başkanlığı'na sunulacak. Teklif ile ruhsatsız ve kaçak yapılara ağır cezalar getirilecek. Kaçak veya ruhsata aykırı yapıları yıktırmayanlara emlak vergisine esas bina değeri ile belirlenen rayiç değer ortalaması oranında cezai işlem uygulanacak. Tespiti yapılan kaçak yapıların yıkılması ya da eski haline getirilmesi istenecek. Belirlenen sürede yıkmayan ya da eski haline getirmeyen firma ya da kaçak yapının sahibine ilk etapta uyarı ardından da idari para cezası, duruma göre hapis cezası da verilecek. İnşaatı yapan kişi ya da firma bu kararı yerine getirmezse yıkım için belediyelere yetki verilecek. Kaçak yapıları belediyeler yıkmaya yanaşmazsa bu işi ilgili bakanlık yapacak ve yıkım masraflarını ilgili belediyeye iletecek.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ GELİYOR

AK Parti'nin bu hafta 'na sunacağı bir diğer kanun teklifi ise 'Ürün Güvenliği' alanında olacak. 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda değişiklik öngören teklif ile gerek dış ticarete gerekse iç piyasaya sunulan ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeler yapılacak. Her iki kanun teklifinin de bu hafta içerisinde ilgili komisyonlara havale edilerek görüşmeleri yapılacak.
TBMM Genel Kurulu'nda ise bu hafta boyunca, uluslararası sözleşmelerin ele alınması planlanıyor.

NÖBETÇİ BAKANLAR

Meclis'te 'nöbetçi bakan' uygulaması 2020 yılında da devam edecek. Salı günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ocak Çarşamba günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 16 Ocak Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Meclis'te olacak ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.

GRUP TOPLANTILARI

Salı günü Meclis'te, partilerin genel başkanları da grup toplantılarını gerçekleştirecek. Salı günü AK Parti'ye çeşitli partilerden belediye başkanlarının da katılımı gerçekleşecek. Partiye katılan belediye başkanlarının rozetlerini takacak. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun bir aradan sonra Genel Başkanı 'nin de grup toplantısında konuşması bekleniyor.

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