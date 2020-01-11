TBMM, yeni yıl mesaisine başlıyor! AK Parti'den iki kanun teklifi...
TBMM, yeni yılın ilk mesaisine 14 Ocak Salı günü başlayacak. AK Parti, 'İmar Kanunu' ve 'Ürün Güvenliği'ne ilişkin iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunacak.
AK Parti'nin hazırladığı ve yaklaşık 38 maddeden oluşan içinde, kaçak ve imara aykırı yapıların yeniden yıkılarak eski haline getirilmesini amaçlayan, 'İmar Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Teklif ile ruhsatsız ve kaçak yapılara ağır cezalar getirilecek. Kaçak veya ruhsata aykırı yapıları yıktırmayanlara emlak vergisine esas bina değeri ile belirlenen rayiç değer ortalaması oranında cezai işlem uygulanacak. Tespiti yapılan kaçak yapıların yıkılması ya da eski haline getirilmesi istenecek. Belirlenen sürede yıkmayan ya da eski haline getirmeyen firma ya da kaçak yapının sahibine ilk etapta uyarı ardından da idari para cezası, duruma göre hapis cezası da verilecek. İnşaatı yapan kişi ya da firma bu kararı yerine getirmezse yıkım için belediyelere yetki verilecek. Kaçak yapıları belediyeler yıkmaya yanaşmazsa bu işi ilgili bakanlık yapacak ve yıkım masraflarını ilgili belediyeye iletecek.
ÜRÜN GÜVENLİĞİ GELİYOR
AK Parti'nin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunacağı bir diğer kanun teklifi ise 'Ürün Güvenliği' alanında olacak. 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda değişiklik öngören teklif ile gerek dış ticarete gerekse iç piyasaya sunulan ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeler yapılacak. Her iki kanun teklifinin de bu hafta içerisinde ilgili komisyonlara havale edilerek görüşmeleri yapılacak.
TBMM Genel Kurulu'nda ise bu hafta boyunca, uluslararası sözleşmelerin ele alınması planlanıyor.
NÖBETÇİ BAKANLAR
Meclis'te 'nöbetçi bakan' uygulaması 2020 yılında da devam edecek. 14 Ocak Salı günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ocak Çarşamba günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 16 Ocak Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Meclis'te olacak ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.
GRUP TOPLANTILARI
Salı günü Meclis'te, partilerin genel başkanları da grup toplantılarını gerçekleştirecek. Salı günü AK Parti'ye çeşitli partilerden belediye başkanlarının da katılımı gerçekleşecek. Partiye katılan belediye başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun bir aradan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de grup toplantısında konuşması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 5 ülke onay verdi! İran'dan flaş adım
- Başkan Erdoğan tabutu bizzat omuzlamıştı!
- Havacılığa Türkiye ve THY damgası!
- Kayıp balıkçılarla ilgili yeni gelişme!
- Türkiye-ABD arasında kritik temas!
- Bakanlık duyurdu! Tarihinin en yüksek miktarı
- KKTC Su Temin Projesi'yle ilgili açıklama!
- Salih Tuna yazdı: Davutoğlu mu Babacan mı yoksa o mu?
- İmamoğlu'na tepki: Sen kimsin be adam? Siyasi balon
- Dedikodu yapan işçi şimdi yandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
- 2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
- Avustralya deve katliamı dünyayı şok etti! Develer neden öldürülecek?
- TC Kimlik No ile hac kurası sorgulama! e-devlet hac kura sonuçları! (2020)
- Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
- Hac kura sonuçları isim isim tam liste! 2020 hac kura sonuçları sorgulama! Hacca gidecek miyim?
- hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?