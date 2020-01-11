Terörist Enes Kanter'den Başkan Erdoğan hakkında küstah sözler

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen için “babam” diyen Enes Kanter, Başkan Erdoğan hakkında küstah açıklamalarına devam etti. Terörist Enes Kanter, Trump ve Erdoğan’ın Kasım ayında Beyaz Saray’da yaptığı görüşmeden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da kalkışılan hain darbe girişimini başlatan teröristbaşı Fetullah Gülen'in üvey oğlu Enes Kanter, The Hill gazetesi ve CBS News'e konuştu.

"O GECE GÜLEN'LE BİRLİKTEYDİM"

Başkan Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti hakkında küstah sözler sarf eden terörist, kendisine ve birçok 'masum insana' haksızlık yapıldığını söyledi.

2017'deki darbe girişimi hakkındaki soruya, Fetullah Gülen ile bir alakası olmadığını söyleyen Kanter, "Benimle dalga mı geçiyorsun? O gece Gülen'le birlikteydim" ifadeleriyle cevap verdi.

ERDOĞAN'A DİKTATÖR DEDİ

Darbeci teröristbaşı Fetullah'ın üvey oğlu Enes Kanter, Başkan Erdoğan hakkında "Başkan'ın Erdoğan gibi diktatörlerle görüşmesi kesinlikle beni hayal kırıklığına uğratıyor" şeklinde konuştu.

Kanter, daha önce de Başkan Erdoğan için 'yüzyılımızın Hitler'i ifadelerini kullanmıştı.

ahaber.com.tr / Dış Haberler