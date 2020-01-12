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12.01.2020
Başkan Erdoğan, Rus lider Putin ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
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