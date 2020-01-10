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Bakan Çavuşoğlu ve Akar Moskova'ya gidecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
KRİTİK ZİYARET! 3 İSİM RUSYA'YA GİDİYOR

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı pazartesi günü ’ya gidecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT başkanı pazartesi günü 'ya gidecek. Gündemleri ise Libya ve İdlib olacak.

ATEŞKES ÇAĞRISI REDDEDİLMİŞTİ

Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Halife Hafter, krize çözüm arayışı kapsamında Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetmişti.

Darbeci General Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmıştı.

Mismari, görüntülü açıklamasında, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceklerini söylemişti.

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