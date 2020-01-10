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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

, ile görüştü. Görüşmede kıta üzerindeki ve son durumu hakkında konuşuldu.

, ile görüştü. Görüşmede kıta üzerindeki ve son durumu hakkında konuşuldu.

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