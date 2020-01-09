İzmir'de: 250 milyon ton kömür tespit edildi, üretim müjdesi geldi
İzmir’in Kınık ilçesinde, kömür madeni heyecanı yaşanıyor. Yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 250 milyon ton kömür olduğu tespit edilirken, kömürün yıllık 5 milyon ton ortalama üretim yapılarak 40 yılda çıkarılması planlanıyor. Kınık’ta, maden işletme ruhsat alıp 2014 yılında faaliyetlerine başlayan Polyak Eynez şirketi, yatırım çalışmalarında sona geldi.
Şirketin 2020 yılı ortalarında üretime başlayacağı ifade edilirken, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Kınık S.S. Yeni Kınık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Oktay Arslanyörür, Kınık Esnaf Odası Başkanı Uğur Ağar şirketi ziyaret etti. Heyet, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik A.Ş. ortaklarından ve Polat Madencilik sahibi Muzaffer Polat'tan bilgi aldı.
40 YILDA ÇIKARILACAK
Muzaffer Polat, yaptığı açıklamada müjde verdi. Polat, "2014 yılında başlattığımız çalışmalarda sona gelmek üzereyiz. Birkaç ay sonra üretime başlayacağız" dedi.
Polat, yaptıkları çalışmalarda yaklaşık olarak 250 milyon ton kömür olduğunu tespit ettiklerini ifade ederek, "Yıllık 5 milyon ton ortalama üretim yaparak burada bulunan kömürü 40 yılda çıkarmayı planlamaktayız. Çalışmalarımızı son derece titizlikle yürütmekteyiz. Personel yapılanmamızı büyük ölçüde tamamladık. Şuan şirketimizde yaklaşık 900 personel çalışmaktadır. Ürettiğimiz kömür, 4 bin 800 kalori ve yüzde 1'den düşük kükürt oranı ile ithal kömür kalitesinde olacaktır.
"PEK ÇOK ALANDA KATKI SAĞLAYACAĞIZ"
İç piyasada milli kömürümüzün yer alması ile ithal kömür tüketimi azalacak ve ticaret açığını da azaltmaya katkı sağlayacaktır. Üretime geçiş ile birlikte ilçe kalkınmasına doğrudan istihdam dışında, sosyo-ekonomik tüm dengeleri faaliyette bulunduğumuz Kınık ilçemizdeki kooperatif ve lokal işletmeleri özellikle gözeterek başta nakliye olmak üzere pek çok alanda katkı sağlayacağız" dedi.
Kınık Kaymakamı Erol Türkmen de yaptığı açıklamada, "Devlet olarak ilçemizde istihdam ve ekonomik olarak katkı sağlayacak tüm firmalara kapılarımız sonuna kadar açıktır" dedi.
İŞ İMKANI OLUŞTURACAK
Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de, "Şirket üretime başlayacak olmasının mutluluğu içerisindeyiz. Kömür üretimine başlamasıyla belediyemiz ecremesil bedeli ile geliri ciddi oranda artacak ve daha fazla hizmet imkanı sağlayacağız Üretim başlayınca ilçemizde bulunan 120 ortak ve 300 araçla faaliyet gösteren Kamyoncular Kooperatifimiz başta olmak üzere pek çok sektörde iş gücü ve geliri de artacaktır. Şu an çalışmakta olan 900 kişi sayısı doğrudan ve dolaylı istihdam olanakları ile daha da artarak ilçede nüfus artışını sağlayacak ve gençlerimizi iş bulamadığı için başka il ve ilçelere göçünün önüne geçmiş olacağız" dedi.
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