TC Kimlik No ile hac kurası sorgulama! e-devlet hac kura sonuçları! (2020)
TC Kimlik No ile hac kurası sorgulama sayfası milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. e-devlet hac kura sonuçları için vatandaşlar araştırma yapıyor. Kutsal topraklara gitmek isteyen yaklaşık 2.3 milyon kişi 2020 yılında hacca gitmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’na başvurmuştu. Bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından sonuçlar saat 21:00 itibariyle e-devlet üzerinden duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından hac kurası sorgulama ekranına ilgi bir hayli yoğun oldu. Peki, TC kimlik no ile hac kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte yanıtı!
2020 hac kurası sorgulama ekranı erişime açıldı. TC Kimlik No ile hac kura sonuçları sorgulamak isteyen vatandaşlar e-devlet sayfasına giriş yapıyor. Yaklaşık 2.3 milyon vatandaş 2020 yılında kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek için başvurmuştu. Sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar TC Kimlik no ile hac kurası sorgulama sayfasını araştırıyor. Haberimizde bulunan bağlantıya tıklayarak kurada isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.
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HAC KESİN KAYITLAR NE ZAMAN?
Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acentelere yapılacak.
Hacca kesin kayıt hakkı kazanıp gitmeyenler, bir sonraki yılın hac kurasına edinmiş olduğu katsayıyla giriyor. İki yıl üst üste kesin kayıt hakkı kazanıp gitmeyenleri katsayıları ise sıfırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sağlık sorununa ilişkin heyet raporu sunulması halinde kişinin hacca gitmesi hakkı bir sonraki yıla ertelenebiliyor.
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