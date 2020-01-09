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Nemrut Dağı'nda mahsur kalan ekip kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
NEMRUT DAĞI'NDA MAHSUR KALAN EKİP KURTARILDI

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan aracın kara saplandığını belirtti.

Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Koruma ve Müdürlüğü ekiplerinin, ayılara yem bırakmak için 'na gittiğini söyledi.

Ekipleri taşıyan aracın dağda kara saplandığını ifade eden Vali Çağatay, "Araç hareket edemez duruma gelmiş. Durum ilgili birimlere iletilince ve UMKE ekipleri bölgeye hareket etti. Söz konusu 5 kişi bulundukları yerden alındı, dönüşe geçildi." dedi.

Çağatay, araçtaki 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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