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Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak Dışişleri Bakanı Hekim'den flaş açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
TÜRKİYE’DEN IRAK’TA NET MESAJ: BUNU ASLA İSTEMİYORUZ

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , el-Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Biz olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz" dedi. Muhammed Ali el-Hekim, " ile ABD geriliminde duruşumuzu Türkiye'ye anlattık" açıklamasına bulundu.

Dışişleri Bakanı , el-Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İlk sözü alan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, "İran ile ABD geriliminde duruşumuzu Türkiye'ye anlattık" dedi.



"IRAK DIŞ GÜÇLERİN ÇATIŞMA ALANI OLMASIN"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ise konuşmasında "Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz Herkes Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duymalı. Gerginliği azaltmak için birlikte çalışıyoruz. Irak'ın istikrarı ve huzuru bizim için önemlidir. DEAŞ'ın yeniden oraya çıkmasına izin veremeyiz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca "Irak yalnız değildir. Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız" şeklinde konuştu.

Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Irak'ta net mesaj: Bunu asla istemiyoruz! BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN IRAK'TA NET MESAJ: BUNU ASLA İSTEMİYORUZ!

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