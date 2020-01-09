Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak Dışişleri Bakanı Hekim'den flaş açıklamalar
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz" dedi. Muhammed Ali el-Hekim, "İran ile ABD geriliminde duruşumuzu Türkiye'ye anlattık" açıklamasına bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İlk sözü alan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, "İran ile ABD geriliminde duruşumuzu Türkiye'ye anlattık" dedi.
"IRAK DIŞ GÜÇLERİN ÇATIŞMA ALANI OLMASIN"
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ise konuşmasında "Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz Herkes Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duymalı. Gerginliği azaltmak için birlikte çalışıyoruz. Irak'ın istikrarı ve huzuru bizim için önemlidir. DEAŞ'ın yeniden oraya çıkmasına izin veremeyiz." şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu ayrıca "Irak yalnız değildir. Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız" şeklinde konuştu.
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