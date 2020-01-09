28 Şubat'ın 'namaz düşmanları' yeniden hortladı!
28 Şubat döneminde Uğur Dündar tarafından yapılan ‘çocukların namaza götürüldüğü’ haberleri hortladı. Birgün’ün yaptığı skandal haber, Cumhuriyet ve CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş tarafından köpürtüldü. 28 Şubat haberciliğine tepki yağdı.
Birgün Gazetesi Çekmeköy İlçe Müftülüğü'nün 'Yedi yaşındayım namaza başlıyorum' adıyla bir program düzenlediğini iddia etti.
28 ŞUBAT HABERCİLİĞİ HORTLADI
28 Şubat haberciliğini hatırlatan sözde haberde 300 ilkokul öğrencisinin velileriyle birlikte öğlen namazına camiye götürüldüğü ileri sürüldü. Sözde haberde çocukların namaza teşvik edilmesi suçmuş gibi lanse edilmeye çalışıldı.
ONLAR DA KÖPÜRTTÜ
Skandal haber Cumhuriyet Gazetesi ve CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş tarafından da köpürtüldü. Birgün'ün haberi ardından Cumhuriyet Gazetesi de internet sitesi üzerinden aynı başlıkla haberi yayınladı. Yarkadaş'a sosyal medyadan tepki yağdı.
Haberi, Oda TV de '300 ilkokul öğrencisi camide' başlığıyla haberleştirdi. Oda TV haberin içeriğini Birgün'den çekti ve 'BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre' ifadesini kullandı. Ayrıca haberin kapağına 'Küçük çocukların diyanet ve cemaatlerle sınavı' şeklinde kışkırtıcı bir başlık yazılması dikkat çekti.
Gazeteci Hikmet Genç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden habere tepki gösterdi. Genç şöyle dedi: "Derse namaz arası..," ne ya?! 'Ders arası namaza' diyecekti herhal... Hee namaza götürmüşler, n'olmuş. Allah bilir abdest de aldırmışlardır!.. "CHP Müslümandan hazzetmez" deyince niye kızıyorsunuz?"
Bilindiği gibi Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, 28 Şubat döneminde çalıştığı televizyon kanalında çocukların camiye götürülmesini suçmuş gibi gösteren haberlere imza atmıştı.
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