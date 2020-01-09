Başkan Erdoğan'dan Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasındaki Gençlerimizin Kamuya Yerleştirilmesi Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre 10 kat artarak 65 bin 500 ulaştı."17 yıllık görev sürecimizde hiç bir engelli kardeşimize duyarsuz olmadık. Biz Türkiye'nin zenginliğini 81 ilin tamamına ve burada yaşayanlara yayıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre 10 kat arttı. 17 yıllık görev sürecimizde hiç bir zaman engelli kardeşlerimize duyarsız olmadık. Her zaman yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz.

"SOSYAL YARDIM BÜTÇESİ ARTTI"

2002'den bu yana kamuya yerleştirdiklerimizin sayısı 29 bine ulaştı. Son 17 yılda 339 milyar liralık sosyal yardımda bulunduk. Sosyal yardım bütçesini 2 milyar liradan 55 milyar liralara çıkarttık.

3 kişiye bir bilgisayar değil her kişiye bir bilgisayar verebilmeyi başardık. İBB Başkanlığına geldiğim zaman susuz bir İstanbul vardı geldik çözdük, çöp dağları vardı temizledik.

Belediyelerimiz başta olmak üzere sorumluluk sahibi her kurumun bu gerçeği kabul etmesi şarttır. Bunları yaşamış kardeşiniz olarak, belediyecilik yapmış olan biri olarak söylüyorum. Geldiğimde susuz bir İstanbul vardı. O konuyu çözdük. Çöp dağlarından geçilmeyen İstanbul vardı. Biz bunu kaldırdık. HABİTAT'ın ödül verdiği İstanbul oldu.

Solunumda hava kirliliği felaketti. Gazeteler maske dağıtıyordu. Hamdolsun bundan kurtulduk. 81 ili temiz hava ile karşı karşıya getirelim dedik, onu da başardık. Şimdi tüm ilçelere doğal gazı götürmek istiyoruz. Dün İstanbul'da Rusya ile yaptığımız anlaşma gereği TürkAkım projesini Karadeniz'den Kıyıköy'e geçirmek amaçlı projemizi hayata geçirdik. Doğal gaz bizim üzerimizden Avrupa'ya gidecek.

100 bin konut TOKİ ile inşa edeceğiz. Öyle konutlarımız var ki yangın çıksa itfaiye giremiyor. Bunları erişebilir hale getirmemiz lazım. 2020 yılını erişebilirlik yılı olarak ilan edilmesinde fayda görüyorum. Hayırlı olsun.

Ailesi olmayan çocuklara sahip çıkmayı doğru buluyorum. Sadece kamu görevlilerin gözetiminde çocuk yetiştirilmesi yeterli olmuyor. Yurt tipi binaları terk ederek aile yaşamı süreceği yeni ortamlara geçtik.

6 bine yakın koruyucu aile 7 bin 200'e yakın çocuğumuza sahip çıkıyor. Devlet gerektiğinde devlet baba gerektiğinde devlet baba. Anadolu demişiz. Devlet baba, devlet ana vatandaşlarımızın her zaman yakında. İnşallah önümüzdeki dönemde bu hizmetleri yaygın ve güçlü şekilde devam edeceğiz.

"EVLİLİK YAŞI İLERLİYOR"

Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine ulaşabilmemizin gereklerinden biri aile kurumunu bir arada tutabilmektir. Aile kurumu dağılan bir ülkenin yerle yeksan olması kaçınılmazdır. Batı çöküyor, çünkü aile diye bir kavram kalmadı. Aile kavramı dağıldığında nüfus da azalmaya başlıyor. Güçlü aileleri kuracağız ki güçlü devlet olalım. Evlilik yaşı ilerliyor, böyle bir şey olur mu? Evlilik dışı ilişki özendirilmeye çalışılıyor. Televizyonlarda bunların kampanyası yapılıyor, bunlara dikkat edin. Nikah dışı evlilik bizim değerlerimizde yok. Buna tavır koymamız lazım.

"TÜM YARGI DÜNYASINA SESLENİYORUM, VİCDANINIZA KULAK VERİN"

Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü aile kurumunun güçlendirmesinden geçiyor. Geçenlerde bir alçak, namussuz meşru olmayan bir yaşamla bir kıza asit atıyor yüzüne. Bir göz gidiyor. Mahkemenin verdiği ceza ortalama 13. Ben soruşturuyorum, verilen cevap; 'kanunun en yüksek oranı bu' diyorlar. Bunu da bizim getirdiğimizi söylüyorlar. Ben de diyorum ki, 'Siz niye kanun diyerek bize böyle bir cevap yolunu buluyorsunuz?' Ben kanundan değil, haktan, hukuktan bahsediyorum. Siz burada hakkı, hukuku, adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay, kendi kızının başına gelmiş olsa orada nasıl değerlendirir, kanunlara mı bakacaksın? Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınıza kulak verin. Adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in, asit türü sıvı atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.