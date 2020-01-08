THY duyurdu! 24 saat askıya alındı
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
THY, Irak uçuşlarını 24 saat askıya aldı. Uçuşların devam edip etmeyeceği 24 saat sonra yeniden değerlendirilecek.
Türk Hava Yolları (THY), Irak ile İran'a yaptığı tarifeli seferleri, geçici olarak durdurdu.
Edinilen bilgiye göre, THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren yarın saat 21.00'e kadar durdurma kararı aldı.
Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı.
THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP'li isim PKK destekçilerine 'sizi dost olarak görüyoruz'
- İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü: "ABD bölgeden gitmek zorunda kalacak"
- Vladimir Putin İstanbul'dan ayrıldı
- İran'da milli yas ilan edildi
- İran gerilimi sonrası ABD'den Güney Kıbrıs adımı
- Erdoğan ve Putin’den flaş Libya hamlesi
- Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
- Almanların TürkAkım rahatsızlığı: Avrupa için büyük bir risk
- Uçağın iniş takımında ölü çocuk bulundu
- ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırı sonrası ilk basın açıklaması
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn kimdir? Carlos Ghosn kaç yaşında, nereli?
- Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu: Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimdir?
- Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
- KYK bursu ve kredisi yatmadı mı? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ücreti ne kadar oldu?
- 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?
- Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça izle!
- İDO ve BUDO seferlerinde iptal!
- Jesse Sekidika kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’ın yeni transferi Seikidika’nın kariyeri!
- Çin Seddi ne zaman yapıldı? Çin Seddi kaç km, neden yapıldı?
- Hekimoğlu bu akşam var mı, neden yok? Hekimoğlu 3. yeni bölüm ne zaman?
- EDHO bu akşam var mı, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- Çocuk bu akşam var mı? Çocuk dizisi 16. yeni bölüm ne zaman?