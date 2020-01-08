08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

THY duyurdu! 24 saat askıya alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
THY DUYURDU! 24 SAAT ASKIYA ALINDI

, uçuşlarını 24 saat askıya aldı. Uçuşların devam edip etmeyeceği 24 saat sonra yeniden değerlendirilecek.

Türk Hava Yolları (), ile 'a yaptığı tarifeli seferleri, geçici olarak durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren yarın saat 21.00'e kadar durdurma kararı aldı.

Bu kapsamda, Irak ve İran kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı.

THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN